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Суровость природы плато выражена на её названии
География
Суровость природы плато выражена на её названии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тувинская равнина.плато выражена на её названии.
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