Докажите что житие Александра Невского житие Помогите!!!!

Литература
Докажите что житие Александра Невского житие Помогите!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элементы жития в житие Невского: самоуничижение автора благочестивые родители рисуется образ христианина (отказал в католичестве, благочестивое приставление) элементы чудесного плач по смерти героя изобилие цитатами и соотнесениями из Библии
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