Запишите только те слова, которые являются устаревшими. Объясните их значение. Т??еуголка, дорога, верста, жена, ручка, ботфорты, веретено, тулуп, самовар, школа, лапти, кровать, ступа, ендова, барышня, мальчик, отрок, книга, ...

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Запишите только те слова, которые являются устаревшими. Объясните их значение. Т??еуголка, дорога, верста, жена, ручка, ботфорты, веретено, тулуп, самовар, школа, лапти, кровать, ступа, ендова, барышня, мальчик, отрок, книга, дворецкий, приказчик, светец, крепостной, разговор, барышник.
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Автор: Гость
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Гость:
Ботфорты,веретено,тулуп,самовар,лапти,ступа,ендова,отрок,светец,приказчик,крепостной,барышник,барышня
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