Помогите написать на тему мой любимый велосипед

Гость: Гость:

Когда мне купили велосипед,я была очень счастлив (а)!Он был такой красивый.и что важно,удобный. Мне он очень нравится!Я люблю кататься на нем вечерами,играть в гонки с друзьями.Когда у меня не было велосипеда,мне было очень скучно.Ведь у всех моих друзей велосипед был и они играли между собой,а просто наблюдал (а) .После того,как мне купили велосипед,я забыл (а),что такое скука!Ведь с ним мне было очень весело как одному (одной) ,так и с друзьями. Я очень люблю свой велосипед!