Составьте краткую запись турист плыл 5часов на плоту по течению реки и 1.5 ч на мото??ной лодке против течения. Скорость лодки в стоячей воде равна 24 км/ч. Найдите скорость течения, если против течения турист проплыл на 23 км ...
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Составьте краткую запись турист плыл 5часов на плоту по течению реки и 1.5 ч на мото??ной лодке против течения. Скорость лодки в стоячей воде равна 24 км/ч. Найдите скорость течения, если против течения турист проплыл на 23 км больше, чем по течению.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-скорость течения 5ч*хкм/ч+23км=1,5ч(24км/ч-хкм/ч) 5х+23=36-1,5х 5х+1,5х=36-23 6,5х=13 х=13/6,5=2км/ч
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