Составьте краткую запись турист плыл 5часов на плоту по течению реки и 1.5 ч на мото??ной лодке против течения. Скорость лодки в стоячей воде равна 24 км/ч. Найдите скорость течения, если против течения турист проплыл на 23 км ...

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Составьте краткую запись турист плыл 5часов на плоту по течению реки и 1.5 ч на мото??ной лодке против течения. Скорость лодки в стоячей воде равна 24 км/ч. Найдите скорость течения, если против течения турист проплыл на 23 км больше, чем по течению.

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