Родная земля и в горсти мила. каждой птице свое гнездо любо. разделить слова на слоги опредилить ударный слог, выписать слова в которых одна буква обозначает дй ва звука,написать сколько звуков й в словах второй пословицы.
Русский язык
Родная земля и в горсти мила. каждой птице свое гнездо любо. разделить слова на слоги опредилить ударный слог, выписать слова в которых одна буква обозначает дй ва звука,написать сколько звуков й в словах второй пословицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) родная земля и в горсти мила ро-дна-я (2 слог ударный) зем-ля (в слог ударный) и в гор-сти (1 слог ударный) ми-ла (2 слог ударный) два звука - родная 2) каждой птице своё гнездо любо каж-дой (1 ударный) пти-це (1 ударный) сво-е (2 ударный) гнез-до (2 ударный) лю-бо (1 ударный) два звука - своё звуков "й" - 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Длина реки Есиль 2450 км,а длина реки Жайык меньше на 22 км.Длина реки Ертис короче су??мы длин реки Есиль и реки Жайык на 630 км.Найдите длину рек...
Математика