Родная земля и в горсти мила. каждой птице свое гнездо любо. разделить слова на слоги опредилить ударный слог, выписать слова в которых одна буква обозначает дй ва звука,написать сколько звуков й в словах второй пословицы.

Русский язык

Родная земля и в горсти мила. каждой птице свое гнездо любо. разделить слова на слоги опредилить ударный слог, выписать слова в которых одна буква обозначает дй ва звука,написать сколько звуков й в словах второй пословицы.

Автор: Гость