Назовите мне все страны, которые входили в "Дальний Восток". Корея и Китай входили?
История
Назовите мне все страны, которые входили в "Дальний Восток". Корея и Китай входили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ближний Восток: Бахрейн, Израиль и Палестинская автономия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Турция. Дальний Восток: Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Китайская Республика, Китай, КНДР, Лаос, Малайзия, Монголия, Мьянма, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Япония
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