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X²-2x-3=0 найти сумму корней уравнения
Алгебра
X²-2x-3=0 найти сумму корней уравнения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*2 - 2 х = 3-0 х= 3-0 х = 3
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