Образуйте от глаголов действительные причастия а) прекратить б) сделать в) переночевать г) прочитать
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Образуйте от глаголов действительные причастия а) прекратить б) сделать в) переночевать г) прочитать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)прекратить-прекративший б)сделать-сделавший в)переночевать-переночевавший г)прочитать-прочитавший
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