Замени словосочетания прилагательное плюс существительное в словосочетании имя существительное плюс существительное а) в голубином гнезде б)словарные слова в) глиняной посуды г) бревеняатый дом д) медной монетой е) к зайчьей но...

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Замени словосочетания прилагательное плюс существительное в словосочетании имя существительное плюс существительное а) в голубином гнезде б)словарные слова в) глиняной посуды г) бревеняатый дом д) медной монетой е) к зайчьей норе ж) травяной сбор з) колодезной водой
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнездо голубя слова из словаря посуда из глины дом из бревен монета из меди нора зайца сбор из трав вода из колодца
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