Какие вещества необходимы растениям для их жизнедеятельности? Срочно!!!

Биология
Какие вещества необходимы растениям для их жизнедеятельности? Срочно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода,земля,питательные вещества.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти задачу по математике 9 класс одна сторона прямоугольника на 14 см меньше другой а его площадь равна 240 см найдите стороны прямоугольника
Ответить
Английский язык
Тест по английскому. 15 балов.
Ответить
Русский язык
Сочинение нужен ли нам Пушкин сегодня
Ответить
Русский язык
Замени словосочетания прилагательное плюс существительное в словосочетании имя существительное плюс существительное а) в голубином гнезде б)словарн...
Ответить
Математика
5 помогите срочно пожалуйста очень нужно
Ответить