Какие вещества необходимы растениям для их жизнедеятельности? Срочно!!!
Биология
Какие вещества необходимы растениям для их жизнедеятельности? Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода,земля,питательные вещества.
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