Тест по английскому. 15 балов.

Английский язык
Тест по английскому. 15 балов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#2 1)angry 2)optimistic 3)selfish 4)reliable 5)sociable 6)shy 7)pessimistic
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