Придумать к словам синонимы и антонимы:вместе,хлеб, мороз до свидания хорошо изви??ите

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Придумать к словам синонимы и антонимы:вместе,хлеб, мороз до свидания хорошо изви??ите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместе-рядом, раздельно Хлеб-калач или булка, торт мороз-холод, жара До свидания-пока, привет Хорошо-чудесно, плохо Извините-простите, обвинить
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