Помогите решить кроссворд по истории за 10 класс. Напишите хоть некоторые вопросы

История
Помогите решить кроссворд по истории за 10 класс. Напишите хоть некоторые вопросы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По вертикали. 2) Майордом
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