Доказать что abcd параллелограмм (применяя определение и признаки)
Геометрия
Доказать что abcd параллелограмм (применяя определение и признаки)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признак параллерограмма: Если противоположные стороны четырехугольника попарно равны, то этот четырехугольник — параллелограмм. У нас: DC=BA; AD=CB противоположные стороны попарно равны, значит АВСD - параллерограмм. Плохо видно на рисунке, если все стороны равны, то этот параллерограмм - ромб.
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