Перевести текст нужно срочно!!!!!!!!!!!!!Из учебника сборник устных тем для подготовки к ГИА Ю.А.Смирнов

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Великобритания - это суверенное государство, которое расположено к северо-западу от материковой Европы и включает в себя два больших острова: Великобританию и северо-восточную часть Ирландии и около 3000 небольших островов по близости. Великобритания состоит из четырех стран: Англии, Уэльса, Шотландии (на острове Великобритания) и Северной Ирландии (на острове Ирландия). Страна омывается Северным морем на севере, Атлантическим океаном на западе, проливом Ла-Манш на юге. Этот пролив отделяет Великобританию от Франции, но страна связана с Францией тоннелем, который проходит под проливом. Остров Мэн в Ирландском море и острова, которые находятся в проливе Ла-Манш не являются частью Великобритании и имеют свое собственное правительство. На британских островах можно найти все виды ландшафта: торфяники, горы, холмы, луга и болота. Главные гористые и высокие местности находятся в Шотландии, Уэльсе и в графстве Камбрия. Пеннинские горы, которые известны как "позвоночник Англии", располагаются в центре Англии и простираются на север. Бен Невис, самая высокая вершина на Британских островах, находится в Грампианских горах в горной части Шотландии. Второй по высоте пик, Сноудон, находится в Кембрийских горах в Уэльсе. Чевиот-Хилс отделяют Англию о Шотландии. Климат страны умеренный и океанический с обилием дождей в течение года. Теплые потоки Атлантического океана сильно влияют на климат. Британские зимы не сильно холодные, а лето редко жаркое. Самая большая судоходная река Великобритании - это Темза, которая впадает в Северное море, а самая длинная река - это Северн, которая течет на юго-запад с Уэльских гор.