12b-7*(b+4)=26-4b решить
Математика
12b-7*(b+4)=26-4b решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12b-7*(b+4)=26-4b 12b-7b-28=26-4b 5b+4b=26+28 9b=54 b=54/9 b=6
Гость:
12b-7b-28=26-4b 12b-7b+4b=26+28 9b=54 b=54/9 b=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
длина прямоугольной комнаты 3.5 м а ширина 4.2 м .сколько раствора извести необходимо для побелки потолка если на каждый квадратный метр необходим...
Английский язык
Помогите..)) work in groups. Describe a journey you have recently made. Choose the most intresting/ longest journey in your group and describe it...
Литература
Написать сочинение "что такое благородство?", начиная с определения благородство-это......... Плииз заранее спасибо!
Українська література