13. явление, при котором тело не действует на опору или подвес, называют .... 14. Какова потенциальная энергия плиты массой 100 кг, которую подняли на высоту 15. ДАВЛЕНИЕ - ЭТО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ... ...

Физика

13. явление, при котором тело не действует на опору или подвес, называют .... 14. Какова потенциальная энергия плиты массой 100 кг, которую подняли на высоту 15. ДАВЛЕНИЕ - ЭТО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ... 16. баллон, вместимостью 40 л содержит кислород массой 2,6 кг. ПРИ КАКОЙ температуре возникает опасность взрыв, если допустимое давление не более 50-10^6 Па? 17. Нарисуйте силовые линии электрического поля, образованного двумя разноименно заряженными параллельными плоскостями. 19. чтобы помочь шоферу вытащить автомобиль из грязи, несколько человек "раскачивают" его, причем толчки производятся по команде. Безразлично ли, через какие промежутки времени подавать команду? 20. Определите массу и частоту фотонов зеленого спектра видимого излучения, если длина волны равна 380 нм? 21. Какой должна быть длина волны падающего излучения на поверхность лит(не полностью написано слово:(.. ) (большая или меньшая красной границы фотоэффекта), если работа вых(не полностью написано слово:(.. ) электронов из данного металла равна 2,4 эВ?

Автор: Гость