13 Какие из следующих утверждений верны? 1) В любой треугольник можно вписать окр??жность. 2) Любые два прямоугольных треугольника подобны. 3) Центр описанной около треугольника окружности лежит в точке пересечения биссектр...
Математика
13 Какие из следующих утверждений верны? 1) В любой треугольник можно вписать окр??жность. 2) Любые два прямоугольных треугольника подобны. 3) Центр описанной около треугольника окружности лежит в точке пересечения биссектрис углов треугольника. 4) Площадь трапеции равна сумме оснований, умноженной на высоту. 5) Любые два равносторонних треугольника подобны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 верно, можно вписать окружность и при этом только одну
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