Выполните деление многочлена на одночлен: ( a -ab) : (a) (x - xy) : ( - x) ( - m - mn) : m ( - c + cd) :( - c)
Алгебра
Выполните деление многочлена на одночлен: ( a -ab) : (a) (x - xy) : ( - x) ( - m - mn) : m ( - c + cd) :( - c)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=1-b; 2)=-1+y; 3)=-1-n; 4)=1-d
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