Выполните деление многочлена на одночлен: ( a -ab) : (a) (x - xy) : ( - x) ( - m - mn) : m ( - c + cd) :( - c)

Алгебра
Выполните деление многочлена на одночлен: ( a -ab) : (a) (x - xy) : ( - x) ( - m - mn) : m ( - c + cd) :( - c)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=1-b; 2)=-1+y; 3)=-1-n; 4)=1-d
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у творчості л. костенко
Ответить
Литература
Сколько лет жил Носов
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста как правильно читать текст перевод не нужен как его читать plis помогите дам 99 балов
Ответить
Математика
Нужно только условие 2 задача
Ответить
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 700 км вышли одновременно навстречу друг другу два поезда скорость 1 поезда 50 километров в час скорость ...
Ответить