Помогите пожалуйста как правильно читать текст перевод не нужен как его читать plis помогите дам 99 балов

Английский язык
Помогите пожалуйста как правильно читать текст перевод не нужен как его читать plis помогите дам 99 балов
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Автор: Гость
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Гость:
Какой текст то?! Фотку прикрепи
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