Помогите пожалуйста как правильно читать текст перевод не нужен как его читать plis помогите дам 99 балов
Английский язык
Помогите пожалуйста как правильно читать текст перевод не нужен как его читать plis помогите дам 99 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой текст то?! Фотку прикрепи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 700 км вышли одновременно навстречу друг другу два поезда скорость 1 поезда 50 километров в час скорость ...
Алгебра