(a+5)^2= (а+6)(а-6)= (х-2)^2= Помогите пж оч надо это решить
Алгебра
(a+5)^2= (а+6)(а-6)= (х-2)^2= Помогите пж оч надо это решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+5)²=a²+10a+25 (a+6)(a-6)=a²-36 (x-2)²=x²-4x+4
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