Разбери прилагательные по составу. Составь с каждым из них предложение. Укажи род имён прилагательных. Подводная, подземный, прекрасный, чистенькое.
Русский язык
Разбери прилагательные по составу. Составь с каждым из них предложение. Укажи род имён прилагательных. Подводная, подземный, прекрасный, чистенькое.
Ответ(ы) на вопрос:
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Подводная ж.р- под приставка , корень вод , суффикс н , окончание ая. Подземныйм.р- под приставка , корень зем, суффикс н , окончание ый . Прекрасныйм.р- пре приставка , корень крас , суффикс н , окончание ый. Чистенькоес.р-корень чист , суффикс еньк , окончание ое. Подводная жизнь очень разнообразна . Подземный мир биологически интересен . Чистенькое личико , залог хорошого успеха . прекраный человек , прекрасен душой .
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