Укажите номер предложения с причастным оборотом, стоящим после определяемого слова. 1. море гладко выковано из синего металла. 2. самолёт стоял на подтаявшем у краёв крепком льду 3. из-за ворот залаяла собачонка вся обвешан...
Русский язык
Укажите номер предложения с причастным оборотом, стоящим после определяемого слова. 1. море гладко выковано из синего металла. 2. самолёт стоял на подтаявшем у краёв крепком льду 3. из-за ворот залаяла собачонка вся обвешанная репейником
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