44197:193×169-44163:63 по действиям пожалуйста
Математика
44197:193×169-44163:63 по действиям пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 44197:193=Ж 2) Ж*169 3) 44163:63=Т 4) Ж-Т=С
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