Сочиненин на тнму мой инткресный день

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Сочиненин на тнму мой инткресный день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой самый интересный день, когда я была на море в Турции. Мне там очень сильно понравилось! Я туда летала со своим классом и нам было очень весело! Мы скатывались с разных горок, они были крутые, большие, а некоторые маленькие! Мы каждый день ходила либо на море или в бассейн, плескаться в водичке. Но наше ещё одно любимое было место это столовая! Там очень вкусно кормили, ты выбираешь, что хочешь! Я помню, когда нам принесли целых 5 арбузов, и как мы их уплетали, был он сладкий и сочный! Вообщем этот день я некогда не забуду!!!
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