Синтаксический разбор предложения : Обезьяна Элла воспитывалась на маленькой ферме
Русский язык
Синтаксический разбор предложения : Обезьяна Элла воспитывалась на маленькой ферме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, не восклицательное, простое. И еще разбор предложения.
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