Когда и кем был изобретён компьютер?

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ИНТЕРЕСНОЕ Кто изобрел компьютер? 22 августа 2011 50813 ￼ Современный человек уже и жизни не может представить без компьютера. А ведь где-то в 50-х годах 20-го века люди считали, что компьютер необходим лишь для того, чтобы просчитывать траектории полетов к звездам. А еще раньше даже слова-то такого "компьютер" не знали. Окунемся в историю создания компьютеров. В каком году изобрели компьютер Само слово "компьютер" имеет значение "вычислитель". Уже давным-давно люди нуждались в изобретении устройства, которое могло бы автоматически обрабатывать данные, вычислять. Очень сложно сказать, кто и когда изобрел компьютер, так как сначала надо определиться, что считать этим самым устройством вычислений и обработки данных. В первой половине 19-го века Чарльз Бэббидж, английский математик, сделал попытку создать универсальную вычислительную машину. Эта аналитическая машина должна была сама выполнять вычисления без помощи человека. Но математик не смог завершить свою работу, для техники того времени это оказалось слишком сложно. Но благодаря ему последователи получили все основные идеи. В 1941 году немецкий инженер Конард Цузе и в 1943 году американец Говард Эйкен воспользовались идеями Бэббиджа и все-таки построили такую аналитическую машину! Кто изобрел компьютер в современном понимании Чарльза Бэббиджа можно назвать тем, кто первым изобрел компьютер, или создателем первого прообраза компьютера. Но все же первой реально работающей машиной, которая решала практические задачи, стала ENIAC. Это компьютер, разработанный специально для нужд армии, для счета баллистических таблиц авиации и артиллерии. В 1946 году миру стало известно, что в США запустили первый в мире компьютер ENIAC. Аббревиатура расшифровывается как Electronic Numerical Integrator And Computer (Электронный Цифровой Интегратор и Компьютер). На его строительство ушло около половины миллиона долларов. Над ним трудились примерно три года. Размеры машины просто поражают! Он весил 28 тонн и потреблял 140 кВт энергии. Вы только представьте себе, что охлаждался первый компьютер авиационными двигателями Chrysler.