-2 в квадрате сколько

Алгебра
-2 в квадрате сколько
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это очень элементарно,Ватсон. Конечно 4
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