Выполни действия 2 мин 40 с + 5 мин 48 с

Математика
Выполни действия 2 мин 40 с + 5 мин 48 с
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Гость:
2 мин 40 с + 5 мин 48 с = 7 мин 88 с = 8 мин 28 с
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