Как по английски будет. Я приходила к моей лучшей подруги Кристине

Английский язык
Как по английски будет. Я приходила к моей лучшей подруги Кристине
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I came to see her best friend Christina
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