Помогите ответить на вопрос(30 баллов) Учёные считают, что, питаясь разной пищей, хищники, паразиты и т.д. способствуют сохранению разнообразия жизни на Земле. Как вы считаете, почему?·
Биология
Помогите ответить на вопрос(30 баллов) Учёные считают, что, питаясь разной пищей, хищники, паразиты и т.д. способствуют сохранению разнообразия жизни на Земле. Как вы считаете, почему?·
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что, если все будут питаться одними видами, то вскоре этих видов не останется, так как смертность у них будт превалировать над рождаемостью, пойдет биологически регресс и исчезновение вида.
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