Задайте формулой функцию, если значение функции: 1) На 3 меньше от соотвецвующих з??ачений аргумента. 2) На 5 больше удвоенных соотвецтвующих значений аргумента.

Алгебра

Задайте формулой функцию, если значение функции: 1) На 3 меньше от соотвецвующих з??ачений аргумента. 2) На 5 больше удвоенных соотвецтвующих значений аргумента.

Автор: Гость