Задайте формулой функцию, если значение функции: 1) На 3 меньше от соотвецвующих з??ачений аргумента. 2) На 5 больше удвоенных соотвецтвующих значений аргумента.
Алгебра
Задайте формулой функцию, если значение функции: 1) На 3 меньше от соотвецвующих з??ачений аргумента. 2) На 5 больше удвоенных соотвецтвующих значений аргумента.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) f(x)=x-3 2) f(x)=2x+5
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