Допоможіть будь ласка!!!! Як можна замінити слово "сковує"? ...Разом із потеплінням у повітрі відбувається потепління у моїй душі, і так само, як ламається крига на річці, ламається крига, яка сковує моє серце.
Українська мова
Допоможіть будь ласка!!!! Як можна замінити слово "сковує"? ...Разом із потеплінням у повітрі відбувається потепління у моїй душі, і так само, як ламається крига на річці, ламається крига, яка сковує моє серце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незнаю ,може з цього щось підійде СКОВУВАТИ (що) виковувати, об-, п! КУВАТИ; (долю) творити; (кого) забивати в кайдани; (рухи) зв'язувати по руках і по ногах, кн. знерухомлювати; (думки) паралізувати; (морозом) стискати, заморожувати; (кайдани, пута, на кого) ІД. поневолювати кого.
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