Допоможіть будь ласка!!!! Як можна замінити слово "сковує"? ...Разом із потеплінням у повітрі відбувається потепління у моїй душі, і так само, як ламається крига на річці, ламається крига, яка сковує моє серце.

Гость: Гость:

Незнаю ,може з цього щось підійде СКОВУВАТИ (що) виковувати, об-, п! КУВАТИ; (долю) творити; (кого) забивати в кайдани; (рухи) зв'язувати по руках і по ногах, кн. знерухомлювати; (думки) паралізувати; (морозом) стискати, заморожувати; (кайдани, пута, на кого) ІД. поневолювати кого.