Запиши даные ниже слова постав в них знак ударения всеми возможными способами Хлопак,Полки,Щавель,Воин

Русский язык

Запиши даные ниже слова постав в них знак ударения всеми возможными способами Хлопак,Полки,Щавель,Воин

Автор: Гость