Запиши даные ниже слова постав в них знак ударения всеми возможными способами Хлопак,Полки,Щавель,Воин
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Запиши даные ниже слова постав в них знак ударения всеми возможными способами Хлопак,Полки,Щавель,Воин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ХлОпак,пОлки или полкИ(если про отряд солдат,по смыслу)щавЕль вОин
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