Помогите пожалуйста 1) характеристика K2O 2) осуществите цепочку превращений: C-gt;CO2-gt; \H2CO3 Na2CO3-gt; CaCO3 3) Найдите объём кислорода, необходимого для сжегания 1,4 г лития

Химия

Помогите пожалуйста 1) характеристика K2O 2) осуществите цепочку превращений: C-gt;CO2-gt; \H2CO3 Na2CO3-gt; CaCO3 3) Найдите объём кислорода, необходимого для сжегания 1,4 г лития

Автор: Гость