Помогите пожалуйста 1) характеристика K2O 2) осуществите цепочку превращений: C-gt;CO2-gt; \H2CO3 Na2CO3-gt; CaCO3 3) Найдите объём кислорода, необходимого для сжегания 1,4 г лития
Химия
Помогите пожалуйста 1) характеристика K2O 2) осуществите цепочку превращений: C-gt;CO2-gt; \H2CO3 Na2CO3-gt; CaCO3 3) Найдите объём кислорода, необходимого для сжегания 1,4 г лития
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+O2=CO2CO2 + H2O -> H2CO3H2CO3 + 2NaOH ->Na2CO3 + 2H2O Na2CO3+2HCL=2NaCL+H2O+CO2 CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕЕ!1найдите письменно значение выражения: а)85,3•4,1 б)6,36•32,5 в)27,2•4,8 из б??кв сложится слово.Запишите его
Информатика
Алгебра