Помогите пожалуйста! Заранее спасибо. Плюсы и минусы птиц в жизни людей. Плюсы и минусы птиц в экосистемах.

Биология
Помогите пожалуйста! Заранее спасибо. Плюсы и минусы птиц в жизни людей. Плюсы и минусы птиц в экосистемах.
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