Помогите пожалуйста! Заранее спасибо. Плюсы и минусы птиц в жизни людей. Плюсы и минусы птиц в экосистемах.

Биология

Помогите пожалуйста! Заранее спасибо. Плюсы и минусы птиц в жизни людей. Плюсы и минусы птиц в экосистемах.

Автор: Гость