Из двух городов, расстояние между которыми 700 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда 45 км/ч. Определите скорость другого поезда, если они встретились через 5 часов.

Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 700 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда 45 км/ч. Определите скорость другого поезда, если они встретились через 5 часов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 700:5=140(км/ч) скорость обоих поездов 2) 140-45=95(км/ч) скорость второго поезда Ответ: 95 км/ч
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