Из двух городов, расстояние между которыми 700 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда 45 км/ч. Определите скорость другого поезда, если они встретились через 5 часов.

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 700 км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Скорость одного поезда 45 км/ч. Определите скорость другого поезда, если они встретились через 5 часов.

Автор: Гость