Помогите пожалуйста. упражнение 583. Спасибо$!!!!!!!!!!!!!$

Гость: Гость:

1.От хорошего братца можно ума набраться.2.Большому кораблю большое плаванье.3.В колючем кустарнике не спрячешься.4.Маленькое дело лучше большого безделья.5.Горе в чужой земле безъязыкому(на счет 5 сомневаюсь)а условия выбора ь или ъ ,просто выдели морфему в котором он пропущен!