Помогите пожалуйста. упражнение 583. Спасибо$!!!!!!!!!!!!!$

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Помогите пожалуйста. упражнение 583. Спасибо$!!!!!!!!!!!!!$
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.От хорошего братца можно ума набраться.2.Большому кораблю большое плаванье.3.В колючем кустарнике не спрячешься.4.Маленькое дело лучше большого безделья.5.Горе в чужой земле безъязыкому(на счет 5 сомневаюсь)а условия выбора ь или ъ ,просто выдели морфему в котором он пропущен!
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