Что значить быть счастливым ?
Литература
Что значить быть счастливым ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастье это такое чуство которое нельзя описать словами,и не купить.Но его можно почуствовать.Счастье это когда твоя мама просто улыбается ,когда ты получил хорошую оценку,из-за которой твои родители тоже будут счастливы.Счастье заключается в каждом дне.Счастье это каждая минута нашей жизни!!!
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