Что значить быть счастливым ?

Гость: Гость:

Счастье это такое чуство которое нельзя описать словами,и не купить.Но его можно почуствовать.Счастье это когда твоя мама просто улыбается ,когда ты получил хорошую оценку,из-за которой твои родители тоже будут счастливы.Счастье заключается в каждом дне.Счастье это каждая минута нашей жизни!!!