На лесопилке дубовых бревен в 4 раза больше чем осиновых.Когда количество дубовых бревен увеличилось на 5% а осиновых на 25% то общее количество увеличилось на 11,7 тонн.Сколько тонн бревен стало на лесопилки?

Алгебра

На лесопилке дубовых бревен в 4 раза больше чем осиновых.Когда количество дубовых бревен увеличилось на 5% а осиновых на 25% то общее количество увеличилось на 11,7 тонн.Сколько тонн бревен стало на лесопилки?

Автор: Гость