На лесопилке дубовых бревен в 4 раза больше чем осиновых.Когда количество дубовых бревен увеличилось на 5% а осиновых на 25% то общее количество увеличилось на 11,7 тонн.Сколько тонн бревен стало на лесопилки?
Алгебра
На лесопилке дубовых бревен в 4 раза больше чем осиновых.Когда количество дубовых бревен увеличилось на 5% а осиновых на 25% то общее количество увеличилось на 11,7 тонн.Сколько тонн бревен стало на лесопилки?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть осиновых брёвен - х тонн, тогда дубовых брёвен - 4х тонн всего на лесопилке было: х+4х=5х тонн брёвен После увеличения осиновых брёвен стало: х+0,25х=1,25х тонн, дубовых брёвен стало: 4х+4х*0,05=4х(1+0,05)=4х*1,05=4,2х тонн всего стало: 1,25х+4,2х=5,45х тонн брёвен составим уравнение 5,45х-5х=11,7 0,45х=11,7 х=11,7:0,45=26 всего стало 5,45*26=141,7 тонн брёвен ответ:141,7
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