Где живёт Круглоголовка
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Где живёт Круглоголовка
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Распространены в юго-восточной Европе, Средней Азии, северо-западном Китае, Иране, Афганистане, Пакистане, северной Африке и Аравийском полуострове. Везде, где сухо и есть пустыни.
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