Помогите пожалуйста решить 157 номер очень надо))))
Математика
Помогите пожалуйста решить 157 номер очень надо))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишем уравнение касательной в точке (-1,2) (-6+1)(x+1)+(-1)(y-2)=0----->-5x-y-3=0-->5x+y+3=0 вектор нормали имеет координаты (5,1) тогда уравнение нормали (x+1)/5=(y-2)/1---->x-5y+11=0
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