Из сумки, в которой лежит 12 красных и 10 зеленых яблок, вынимают наугад одно яблоко. Выпишите события в порядке возрастания их шансов: А - достали красное яблоко, В - достали зеленое яблоко, С - достали яблоко, Д - достали грушу.

Математика

Из сумки, в которой лежит 12 красных и 10 зеленых яблок, вынимают наугад одно яблоко. Выпишите события в порядке возрастания их шансов: А - достали красное яблоко, В - достали зеленое яблоко, С - достали яблоко, Д - достали грушу.

Автор: Гость