Из сумки, в которой лежит 12 красных и 10 зеленых яблок, вынимают наугад одно яблоко. Выпишите события в порядке возрастания их шансов: А - достали красное яблоко, В - достали зеленое яблоко, С - достали яблоко, Д - достали грушу.
Математика
Из сумки, в которой лежит 12 красных и 10 зеленых яблок, вынимают наугад одно яблоко. Выпишите события в порядке возрастания их шансов: А - достали красное яблоко, В - достали зеленое яблоко, С - достали яблоко, Д - достали грушу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д В А С - а при чём тут груша?
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