Відредагуйте речення: 1. Раннім ранком я люблю любуватись оточуючою при- родою,зо??отавими фарбами осінньго лісу. 2.Мені до вподоби професія будівника.
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Відредагуйте речення: 1. Раннім ранком я люблю любуватись оточуючою при- родою,зо??отавими фарбами осінньго лісу. 2.Мені до вподоби професія будівника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вранці я люблю милуватися природою, золотими фарбами осіннього лісу. 2) Мені подобається професія будівельника
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