Ребята сроочно нужно!!!! Решите плиз подробно 2 варианта
Химия
Ребята сроочно нужно!!!! Решите плиз подробно 2 варианта
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Гость:
Прошу прощения, если вместо равно ставил горизонтальную стрелку
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