1/3 метра скільки дециметрів

Математика
1/3 метра скільки дециметрів
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м/3=10дм/3=3,3(3) дм
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