14 - (а - 5 целых 2/15) =3 целых 5/12

Математика
14 - (а - 5 целых 2/15) =3 целых 5/12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14  -  (а   -  5   2/15 ) =  3  5/12  14 -  а +  5   2/15  =  3   5/12 19   2/15    -  а =  3   5/12 а= 19   2/15  -  3   5/12 = 19  8/60  -  3  25/60 а= 15   43/60 проверим: 14 - ( 15   43/60  -  5  2/15 ) =  3   5/12 14  - ( 15   43/60  -  5   8/60) =  3   5/12 14  -   10   35/60  =  3  5/12 14  -  10   7/12  =  3  5/12 3  5/12  =  3  5/12
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