14.Площадь каждого квадрата сетки на рисунке равна 1 см2 . Проведите отрезки по линиям сетки или по диаго- налям квадратов, не пересекающие изображённую ло- маную в точках, отличных от концов, так, чтобы полу- чилась фигура, п...
Математика
14.Площадь каждого квадрата сетки на рисунке равна 1 см2 . Проведите отрезки по линиям сетки или по диаго- налям квадратов, не пересекающие изображённую ло- маную в точках, отличных от концов, так, чтобы полу- чилась фигура, площадь которой равна 650 мм2 . помогите Прошу срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ в приложении. Площадь 1 клетки = 10*10 = 100 мм². Площадь треугольника = 50 мм².
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