14.Площадь каждого квадрата сетки на рисунке равна 1 см2 . Проведите отрезки по линиям сетки или по диаго- налям квадратов, не пересекающие изображённую ло- маную в точках, отличных от концов, так, чтобы полу- чилась фигура, п...

Математика

14.Площадь каждого квадрата сетки на рисунке равна 1 см2 . Проведите отрезки по линиям сетки или по диаго- налям квадратов, не пересекающие изображённую ло- маную в точках, отличных от концов, так, чтобы полу- чилась фигура, площадь которой равна 650 мм2 . помогите Прошу срочно.

Автор: Гость