За сколько секунд Земля повернется на 1 минуту?

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Земля за 24 часа совершает поворот на 360 градусов. Следовательно, за 1 час этот угол составит 360 : 24 = 15 градусов. За 1 минуту Земля повернется на 360 : 24 : 60 = 0,25 градуса или 15 угловых минут. В одной угловой минуте 60 угловых секунд, значит, за 1 секунду Земля повернется тоже на 15, но уже угловых секунд. Например, нужно определить угол, на который повернется Земля за 5 часов 35 минут.(5 • 15) + (35 • 0,25) = 83,75 градуса или 83 градуса 45 угловых минут.